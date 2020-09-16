Galatasaray Azerbaycan'a ulaştı

IHA 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:25 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:25

UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılayacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı Bakü’ye ulaştı.

Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla yerel saatle 14.40’ta (TSİ 13.40) Bakü’ye varan sarı-kırmızılı ekip, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otobüse binerek kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Karşılaşma öncesi son antrenman, müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı’nda bugün yerel saatle 18.30’da (TSİ 17.30) ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak. Galatasaray Teknik direktör Fatih Terim’in katılacağı basın toplantısı ise Bakü Olimpiyat Stadı içerisinde bulunan Medya Merkezi’nde yerel saatle 18.00’de (TSİ 17.00) başlayacak. Galatasaray ile Neftçi Bakü, yarın TSİ 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

KADRO

Galatasaray'da 20 kişilik kadroda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.