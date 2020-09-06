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Spor

Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaştı

Galatasaray orta saha transferinde eski oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar Stoke City ile anlaşma sağladığı takdirde transferi gerçekleştirecek.

06 Eylül 2020 Pazar 00:15 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 00:18
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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, eski oyuncusu Badou Ndiaye ile şartlarda anlaştığı iddiası geldi. Hürriyet'in haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği ve İngiliz kulübü Stoke City ile yapılacak görüşmelerin ardından transfere nokta konulacağı belirtildi.

NDIAYE ŞARTLARI KABUL ETTİ

Ndiaye, Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. Ücretinde de ciddi anlamda indirim yaptı. Eğer Galatasaray, İngiliz kulübüyle anlaşırsa Ndiaye 1 yıllığına kiralanacak ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

TERİM ONAYLADI

Fatih Terim de eski oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesine izin vermiş durumda. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Galatasaray, hem oyuncunun maaşını hem kiralama bedelini 2-2.5 milyon euro arası bir maliyete sıkıştırırsa Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.

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