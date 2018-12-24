Galatasaray Balotelli ile görüşüyor

ELEŞTİRİLERİ MARİO BİTİRECEK

GALATASARAY’IN eski aşkı yeniden alevlendi… Son iki sezondur Mario Balotelli için nabız yoklayan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan golcünün transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Ancak şimdi şartla daha uygun hale geldi… Sezon başında Gomis’in satılmasının ardından forvet transferi yapamayan yönetim, aldığı ağır eleştirileri Balotelli transferiyle sonlandırmayı hedefliyor… Nice’de teknik direktör Patrick Viera’yla arası açılan Balo, Fransızlar tarafından satış listesine konuldu.

GÖRÜŞME İÇİN RANDEVU ALINDI

LİGUE 1 ekibinde istenmeyen adam ilan edilen 28 yaşındaki golcünün menajerler tarafından Galatasaray’a önerildiği ve yönetim de konuyu teknik direktör Fatih Terim’e ilettiği öğrenildi. Terim’in hiç düşünmeden “Balotelli mi? Alabiliyorsak hemen alalım. Gol sorunumuzu kökten çözer” yanıtını verdiği belirtildi. İmparator’un bu cevabının ardından Sarı-Kırmızılılar’ın transfer komitesi İtalyan santrfor için girişimlere başladı ve ilk görüşme için randevu aldı.

OCAKTA PARÇALIYI GİYECEK

FRANSIZ basınına yansıyan haberlere göre Nice, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mario Balotelli için 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor… Galatasaray ise oyuncunun 6 aylık sözleşmesi kalmasından dolayı 750 bin euro önermeyi planlıyor… Sarı-Kırmızılı yönetimin fiyat arttırabileceği de gelen bilgiler arasında. Tarafların anlaşması durumunda İtalyanların hırçın çocuğu ocak ayından sonra Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'nda ter dökecek.

(Gunes)