Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çebi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ikinci başkan Metin Öztürk'ün açıklamalarını karşılık verdi. Çebi ayrıca ligden düşen takımlarla ilgili kararlarının kabul edilmemesi nedeniyle "Şampiyon olsak bile kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

Galatasaray maçından önce hakem atamalarıyla ilgili, Ali Şansalan'ın atanmasıyla ilgili, yazar ve çizerlerden kamuoyuna verdiği mesaj açıktı. Biz de bu konuyla ilgili gereken açıklamayı yaptık. Durumun bizim tarafından yapılmadığını dile getirdik. Karşı taraf sistematik bir şekilde hakemi baskı altına almak için bunu yaptılar. Karşı taraf Ahmet Nur Çebi'nin isteğiyle Ali Şansalan'ın bu maça atanacağı iddia edildi. Bu kasıtlı olarak hakemi etki altına alınmak için yapılan bir hareket. Beşiktaş'ın aleyhine, Galatasaray'ın lehine kararlar verilsin diye algı yapıldı.

"TAKDİR HAKLARINI GALATASARAY'DAN YANA KULLANDI"

"Bizim kültürümüzde hakemlerle, teşviklerle ve primlerle maç almak gibi bir kültür yok. Zaten bunu Hakkı Yeten ve Süleyman Seba'ya saygısını ifade eden tüm başkanlar iyi biliyor. Maçla ilgili Ali Şansalan takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandı. Bize verilen altı sarı kart verildi. Biz de bu durumdan sonra TFF'den ceza aldı."

SERHAN ÇETİNKAYA KONUSU

"Asbaşkanımız Serhan Çetinkaya bir paylaşım yaptı, keşke olmasaydı. Daha biz açıklama yapmadan, hemen düğmeye basıldı. Benim yöneticim tehdit edildi, hakaret edildi. Şantajlara maruz kaldı. Bunu başkalarına yaptırıp, 'Biz yapmadık' derseniz; biz kabul etmeyiz ve bizi kandıramazsınız."

"Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı! Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar! Linç kültürü ile bir yere varamazsınız!"

"KONUŞMALARIN YAYINLANMASI DOĞRU DEĞİL"

"Galatasaray gibi büyük bir kulüp, yönetim kurulu toplantısında Serhan Çetinsaya'nın babasını aradı. 'Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi!' dedi. Ayrıca 'Benim mi özür dilememi istiyorsunuz?' dedi. Galatasaray bu tehditlere 'Dur' demezken, babayı baskı altına alarak özür diletmeye çalışmak doğru değil. 30 yıllık dostunuzun oğlunu tanımadığınızı söylüyorsunuz. Bu arkadaşımızı çok iyi tanıyorsunuz. Dostum dediğiniz bir kişinin oğluna bu kadar hakarete izin vermemeliydiniz. Kimseyi taciz ederek doğru yola getirme çalışması içerisinde olamazsınız. Telefon konuşmalarını kamuoyuna paylaşmanız da hiç doğru değil."

ÇEBİ'DEN AĞIR SÖZLER

"Metin Öztürk'ün açıklamalarını gördüm, bu iki yüzlülüktür. 'Babası, Dursun Özbek'i aradı' diyor. Bu yalan. Dursun Özbek aradı! 'Başkan konuşur, konu kapanır' diyorsun, peki sen neden konuşuyorsun? İşiniz bittiyse sen neden konuşuyorsun? Kimi densizlikle suçluyorsun? Kimsin sen?"

"MAŞALLAH KOALİSYON OLDUNUZ"

"Dursun Özbek ağabeyimdir. Genelde böyle söylerim. Saygıda kusur etmem. 'Koalisyon' diyor. Ne koalisyonu? Asıl koalisyon sizin aranızda var. Gaziantep ve Hatay çekilince, maşallah koalisyon oldunuz. El ele tutuşup yürüdünüz! Bizi koalisyon olarak görüyorsunuz, bu saygı ve sevgidendir. Menfaat değildir! O zaman beraber yürüyordunuz, puanların silinmesi için neden konuşmadınız? FENERBAHÇE ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı! Biz tek başımızaydık!"

"ÇÖZEMİYORSANIZ GİTMENİZ LAZIM"

"TFF'nin demokratik ve tarafsız olduğunu göstermesi gerekiyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iyi niyetli ama bugüne kadar konuları çözdüğünü göremedim. Çözemiyorsanız, gitmeyi bilmeniz lazım!"

"LİGİN TESCİL EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"

"Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim! Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum! Nokta!"

"BAŞARISIZLIKTA BEN SUÇLUYUM"

"Olağanüstü şartlar gerçekleşmediği sürece, yöneticilerim, hocam ve oyuncularımla devam etmeyi düşünüyorum. Gerekmedikçe bir değişiklik olmayacak. Bir hata varsa, ben de sorumluyumdur. Başarısızlıkta ben suçluyum, bunu bilerek çalışıyorum."

"ŞAMPİYON BELLİ SÖZÜNE KATILMIYORUM"

"Dursun Özbek'in 'Şampiyon belli' sözüne katılmıyorum. Sayın Galatasaray Başkanımız hiç tarzı olmayan bir durumda, nedenini anlamış değilim! İlk gördüğümde de kendisine soracağım. 'Sen çok mütevazi biriydin, sana ne oldu?' diyeceğim. Tribünlere oynamaktan vazgeçelim. Yöneticiler olarak çok yakın aile ve iş ilişkilerimiz var. Taraftara hoş olsun diye kavga mesajı vermem! Buna sona verelim."



