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Spor

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun mesajı yayınladı

Galatasaray, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçiren ve durumu iyi olan Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

IHA28 Haziran 2023 Çarşamba 14:22 - Güncelleme:
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun mesajı yayınladı
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Galatasaray, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçiren ve durumu iyi olan Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Durumu iyi olan Barış Alper için kulübü Galatasaray bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten paylaşılan mesajda, "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrendik. Durumu iyi olan Barış Alper Yılmaz'a ve kazada yaralanan diğer araçtaki sürücüye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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