Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Başakşehir ve Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Galatasaray ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya gelirken, Trabzonspor ise Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Her iki maç da 20:00'de başlayacak.

Öte yandan iki mücadelede görev alacak VAR hakemleri de belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev alacak.

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk edeceği müsabakanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.