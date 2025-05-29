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Spor

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak 3 maçın hakemleri belli oldu. Şampiyon Galatasaray ile Başakşehir'in oynayacağı maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Yarın ligde 3 maç oynanacak.

Şampiyon Galatasaray, Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Rams Başakşehir'i konuk edecek. Trabzonspor, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise Göztepe'yi ağırlayacak. Tüm maçlar 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Galatasaray - Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Onvo Antalyaspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz

Kasımpaşa - Göztepe: Sarper Barış Saka

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