10 Ekim 2025 Cuma
  • Galatasaray, Başakşehir'e hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Başakşehir'e hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA10 Ekim 2025 Cuma 15:05
Galatasaray, Başakşehir'e hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra sahada ısınma hareketleri ve geniş alanda topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, iki ayrı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

