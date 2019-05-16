Galatasaray, Başakşehir'e odaklandı Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek 57'nci Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.