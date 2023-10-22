Galatasaray başantrenörü Mitrovic'e vertigo teşhisi konuldu

Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic'e vertigo teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada "Hafta içi oynadığımız PAOK Mateco maçı öncesinde başlayan şikayetlerine rağmen fedakarlıkla sahaya çıkan başantrenörümüz Zvezdan Mitrović'e yapılan tetkiklerde vertigo teşhisi konulmuştur. Bugün oynayacağımız maçta takımımızın başında olamayacak hocamıza acil şifalar diler, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ederiz." denildi.

Zvezdan Mitrovic, bu akşam saat 20:30'da ağırlayacakları Fenerbahçe Beko'ya karşı takımının başında yer alamayacak.