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Spor

Galatasaray başantrenörü Mitrovic'e vertigo teşhisi konuldu

Galatasaray, başantrenör Zvezdan Mitrovic'e vertigo teşhisi konulduğunu açıkladı. Mitrovic, bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

22 Ekim 2023 Pazar 13:46 - Güncelleme:
Galatasaray başantrenörü Mitrovic'e vertigo teşhisi konuldu
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Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic'e vertigo teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada "Hafta içi oynadığımız PAOK Mateco maçı öncesinde başlayan şikayetlerine rağmen fedakarlıkla sahaya çıkan başantrenörümüz Zvezdan Mitrović'e yapılan tetkiklerde vertigo teşhisi konulmuştur. Bugün oynayacağımız maçta takımımızın başında olamayacak hocamıza acil şifalar diler, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ederiz." denildi.

Zvezdan Mitrovic, bu akşam saat 20:30'da ağırlayacakları Fenerbahçe Beko'ya karşı takımının başında yer alamayacak.

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