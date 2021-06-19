19 Haziran 2021 Cumartesi 23:20 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 23:24

Galatasaray'da gerçekleşen başkanlık seçiminde toplamda 1541 oy alan Burak Elmas, 1500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Burak Elmas seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili soruyu yanıtlayan Elmas, "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz ve gereken neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız." dedi.

Burak Elmas seçim sonrası duygularını anlatırken şöyle konuştu:

Tüm üyelerimize bana ve ekibimize gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu seçim, Galatasaray için çok önemliydi. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışan bir yarıştı. Tüm adaylara teşekkür etmek istiyorum. Bu seçim Galatasaray için çok önemli bir seçimdi. Galatasaray, kararını verdi. Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız. Ekip arkadaşlarıma müteşekkirim, iyi ki varsınız. Sevgili aileme de teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Yaşasın Galatasaray.