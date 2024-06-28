İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2024 Cumartesi / 23 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek'ten basketbol için kritik ziyaret!
Spor

Dursun Özbek'ten basketbol için kritik ziyaret!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Basketbol Gelişim Merkezi'ne ziyarette bulundu.

AA28 Haziran 2024 Cuma 23:15 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten basketbol için kritik ziyaret!
ABONE OL

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Özbek, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen 10 bin kişilik spor salonu, bin kişilik A Milli Takım antrenman salonu, 500 kişilik üç altyapı salonu, basketbol kütüphanesi, basketbol müzesi ve 3x3 basketbol sahalarının yer aldığı Basketbol Gelişim Merkezi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Türkoğlu ve Özbek, gelecek sezon planlamasıyla ilgili istişarede bulunurken Özbek, kamp çalışmalarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla da bir araya geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.