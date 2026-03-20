20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
  Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bayram mesajı
Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bayram mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

AA20 Mart 2026 Cuma 13:00 - Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bayram mesajı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajında Dursun Özbek, bayramlarda birlik ve beraberliğin güçlendiğini belirterek "Galatasaray'ın en büyük gücü olan sizlerin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak ülkemizi başarıyla temsil eden erkek futbol takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Kurucumuzun koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefini önümüzdeki sezon çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek, futbolda 26. Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu ve 20. Ziraat Türkiye Kupası'nı hedeflediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Öte yandan kadın voleybol takımımızın CEV Cup'ta finale yükselmesi camiamız ve ülkemiz adına ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemizdeki huzurun devamına, dünyada barışın gelmesine katkı sağlamasını diliyorum. Galatasaray olarak, sporun birleştirici gücüyle umut ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum."

