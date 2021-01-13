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  • Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile yola devam ediyoruz
Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile yola devam ediyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Teknik Direktör'ü Fatih Terim'in görevden ayrıldığına dair çıkan iddiaları yalanlayarak, açıklamalarda bulundu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:27 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:27
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor ile oynadıkları kupa maçının ardından yaptığı "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor." açıklaması çok konuşuldu. Bu sözlerin ardından sosyal medyada Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiaları üzerine yönetimden açıklama geldi.

"YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Haber Global'e yaptığı açıklamada "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih hocamızla yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı kulübün başkanının, perşembe günü GS TV'de saat 14:00'teki canlı yayın sırasında konuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.

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