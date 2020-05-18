Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kanser mi? Ameliyata alınan Mustafa Cengiz'in hastalığı ne?

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:28 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:28

Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz mide kanaması sebebiyle ameliyata alındı. Mustafa Cengiz'in ameliyata alınması sonrası kanser olup olmadığı merak edildi. Kısa bir süre önce beyin ameliyatı olan ve taburcu edilen Sarı-kırmızılı takım Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yeniden ameliyata alındı. Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan Galatasaray kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi sonrası fenalaşıp dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Daha önce beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan Mustafa Cengiz'in ameliyata alınmasının sebebi kanser mi?

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz mide kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir süredir mide ile ilgili operasyonlar geçirmesinin ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağıyor. Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da hastanede oldukları öğrenildi.

Öte yandan Nişantaşı'nda bir hastanede ameliyata alınan Mustafa Cengiz'i sabah saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.

Mustafa Cengiz'in daha önce beyin ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Uğur Türe ise başkan Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Türe, Cengiz'in durumunun iyi olduğunu aktararak, "Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdik. Beyincikte ve beyin sapında 3 adet tümör vardı. Onları tamamen çıkardık. Kendisi çok iyi durumda ve evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra bir kemoterapi süreci var. Bu gidişle bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim." şeklinde görüş belirtmişti.

Mustafa Cengiz, 25 Aralık 1949 Gaziantep (Nizip) doğumlu Türk iş adamı ve eski bürokrat. 37. ve şu anki Galatasaray SK başkanıdır.

Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliği’nde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA genel müdürlüğünü yaptı. 12 Eylül Darbesinden sonra memuriyetten ayrılarak Ortadoğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası’nda genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.