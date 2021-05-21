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Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.

AA21 Mayıs 2021 Cuma 16:29 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 17:38
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Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Fatih Terim ile ilgili Başkan Cengiz, "Fatih Terim ciddi bir karizma. Bu kulübe çok ciddi hizmetler yaptı. Bu kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyorum ancak ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Ben onun düşmanıymışım! Bir şart var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söyler. O zaman oturup konuşuruz." ifadelerini kullandı.

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