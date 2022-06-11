Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.

Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi.

Eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.

Seçimli genel kurulda üyeler Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak.

Genel kurulda, 8 bin 862 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde toplam 24 sandık olacak. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Seçimde Dursun Özbek 2. sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3. sandık ve Burak Elmas da 9. sandıkta oylarını verecek.