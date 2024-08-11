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Spor

Galatasaray Basketbol Takımı'nın hazırlık programı belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-25 sezonu hazırlık döneminin birinci etap programı belli oldu.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 17:48 - Güncelleme:
Galatasaray Basketbol Takımı'nın hazırlık programı belli oldu
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Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos Çarşamba günü Büyükçekmece Basketbol ile geçekleştireceği hazırlık karşılaşmasına kadar antrenmanlarını İstanbul'da sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, ilk etap çalışmalarının son bölümünü 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bormio kentine gerçekleştirecek.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da sürdüreceği kamp çalışmaları süresince 31 Ağustos'ta İtalyan temsilcisi Trapani Shark, 2 Eylül'de Fransız ekibi Monaco ve 4 Eylül'de Almanya'dan Fraport Skyliners ile hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, Fraport Skyliners maçının ardından İstanbul'a dönerek birinci etap çalışmalarını tamamlayacak.

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