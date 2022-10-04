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Spor

Galatasaray, Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna kattı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, milli oyuncu Baturalp Burak Güngör'ü renklerine bağladığını açıkladı.

AA4 Ekim 2022 Salı 22:56 - Güncelleme:
Galatasaray, Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna kattı
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Baturalp Burak Güngör, kariyerinde Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor ve Spor Toto takımlarının formalarını giydi.

BATURALP BURAK GÜNGÖR KİMDİR?

28 Temmuz 1993 doğumlu olan Baturalp Burak Güngör, Türk erkek voleybol oyuncusudur. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'nda da forma giymektedir. Güngör, son olarak Arkas Spor'da forma giydi.

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