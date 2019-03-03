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Galatasaray, B.B. Erzurumspor'un konuğu oluyor! İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.
 
Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
 
Ligde geride kalan 23 maçta 45 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
 
Sarı-kırmızılı ekip, ligde 21 puanla 17. sıradaki rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
 
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
 
Mariano cezalı
 
Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek.
 
Süper Lig'de 23. haftadaki Akhisarspor müsabakasında bu sezonki 8. sarı kartını gören tecrübeli sağ bek, cezalı duruma düştü.
 
Sarı-kırmızılı ekipte Mbaye Diagne, Martin Linnes ve Fernando Reges'in ise sakatlıkları bulunuyor.
 
9 maçlık yenilmezlik serisi
 
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor.
 
Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
 
Deplasmanda zorlanıyor
 
Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği performansı sergileyemiyor.
 
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 11 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.
 
Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.
 
MUHTEMEL 11’LER
 
B.B. Erzurumspor: Sehic, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Eduok, Sunu
 
Galatasaray: Muslera, Linnes (Semih), Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou

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