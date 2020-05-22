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Spor

Galatasaray Belhanda'nın menajeriyle görüşecek! Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve kontratının son sezonuna girecek olan Younes Belhanda için çare aranıyor. Yönetim Belhanda'nın menajeriyle görüşme yaparak teklifleri değerlendirecek.

22 Mayıs 2020 Cuma 18:17 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 18:17
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Menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Monaco'nun da talip olduğunu açıklarken yönetim de konuyu görüşmek için D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı.

Salgın döneminin ardından yapılacak görüşmede yönetim, oyuncu için ciddi tekliflerin masaya koyulmasını isteyecek. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro alan oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar bunu menajerine de direkt olarak iletecek.

5 milyon Euro'luk bir gelir bekleyen Aslan, ayrıca Belhanda'nın gelecek yıl alacağı yüksek garanti ücretten de kurtulmayı hesaplıyor. 

(Fanatik)

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