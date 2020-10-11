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Spor

Galatasaray Belhanda'sız çalıştı

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Ayak bileğinde ağrı hisseden Belhanda idmanda yer almadı

AA11 Ekim 2020 Pazar 15:22 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 15:22
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 Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.

Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtilirken, Taylan Antalyalı ile Oghenekaro Etebo'nun ise tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştıkları aktarıldı.

Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda'nın idmanda yer almadığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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