Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta? (Galatasaray Benfica maçı şifresiz canlı yayın veren kanallar)

Galatasaray, Benfica ile mücadeleye hazırlanıyor. İnternet üzerinden Galatasaray Benfica maçı, ne zaman saat kaçta hangi kanal üzerinden şifresiz canlı nasıl izlenebilecek? Merak konusu oldu. Galatasaray Benfica maçı Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte şifresiz canlı izleme linki…

Daha önce Benfica ile dört kez karşılaşan Galatasaray, bu mücadelelerin ikisinden galip, ikisinden ise mağlup olarak ayrılmıştı. Galatasaray UEFA maçının ne zaman oynanacağı Benfica karşılaşmasına ilişkin detayların paylaşılmasının ardından ortaya çıkmıştı. Şampiyonlar Ligi’ne vedasının ardından yoluna UEFA’da devam eden temsilcimiz son dönemin formda ekiplerinden Benfica’yı ağırlayacak.

Galatasaray, Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı mücadelenin yayın bilgilerinin netleşmesinin ardından ortaya çıkmıştı. Yaptığı transferlerle ligde, Türkiye Kupası’nda ve Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekibimiz kendi evinde taraftar avantajını kullanmaya çalışacak.

GALATASARAY BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa arenasındaki ilk mücadelede Galatasaray, Benfica’yı kendi evinde konuk edecek. TSİ 20:55’te başlayacak olan karşılaşma 14 Şubat 2019 Perşembe günü oynanacak. Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek mücadelede takımlar rövanş öncesi avantajı elde edebilmek için sahada olacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Benfica'yı ağırlayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın sahasında Benfica ile yapacağı maç, Türk ve Portekiz futbol takımları arasındaki 51. müsabaka olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 50 maçın 14'ünü Türk, 23'ünü Portekiz ekipleri kazandı, 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

GALATASARAY, 7 MAÇ YAPTI

Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle daha önce 4 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 7 karşılaşma oynadı.

Portekiz takımlarıyla yaptığı maçların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4'ünü kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 9 gole karşılık kalesinde 10 gole engel olamadı.

İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, sahasındaki maçı 2-0 kaybederken deplasmandan 2-1 galibiyetle döndü.

2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçı 2-1'lik skorla kazandı, deplasmanda ise aynı skorla mağlup oldu.

Galatasaray bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Porto'ya deplasmandaki maçta 1-0, sahasındaki müsabakada ise 3-2 yenildi.

BENFİCA, TÜRK TAKIMLARI İLE 15 MAÇA ÇIKTI

Benfica, daha önce Türk takımlarına karşı toplamda 15 maç yaptı.

Bu müsabakalardan 6'sını kazanan Portekiz ekibi, 5'inde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu.

Benfica'nın Türkiye'de hiç maç kazanamaması da dikkati çekiyor. Portekiz temsilcisi, Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Altay ile oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Portekiz ekibi, ülkesinde ise Türk takımları karşısındaki tek yenilgisini Galatasaray'dan aldı.

TÜRK TAKIMLARINA ELENMİYOR

Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.

Bu sezon ligde oynadığı 21 mücadelede 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden sarı-kırmızılı takım taraftarının önünde oynadığı karşılaşmalarda daha verimli oluyor. Son 5 mücadelesini kazanan Benfica ise Boavista maçından 5-1, Sporting maçında 4-2 ve Nacional maçından 10-0 galip ayrılarak rakiplerine gözdağı vermişti. Liginde Porto’nun ardından ikinci sırada yer alan Benfica 21 mücadelede sadece 3 kez yenilmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yla karşılaşacak olan Galatasaray'da son anda bir aksilik çıkmazsa müsabakaya çıkacak ilk 11 belli oldu. Bu zorlu mücadelede, Trabzonspor maçının kadrosuna göre tek değişiklik bekleniyor. Sakatlığı devam eden Mariano’nun, Benfica sınavına yetişmesi mümkün görünmüyor. Ancak ligde kart cezalısı olan Fernando, Benfica karşısında Donk’un yerine ilk 11’de görev yapacak.

İleri uçta Diagne, arkasında Feghouli, Belhanda, Onyekuru üçlüsü görev alacak.

Merkezde Fernando ve Ndiaye, beklerde Nagatomo ile Linnes, savunma göbeğinde Marcao ve Luyindama, kalede de Muslera’nın görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni transferlerden Mitroglou, Emre Taşdemir ve Semih Kaya ise UEFAlistesinde yer almıyor.

TÜRK-PORTEKİZ TAKIMLARININ MAÇLARI

Türk takımlarının Portekiz ekipleriyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Kupa Maç Sonuç

1975-76 Şampiyon Kulüpler Fenerbahçe-Benfica 0-7 / 1-0

1980-81 Kupa Galipleri Altay-Benfica 0-0 / 0-4

1990-91 UEFA Fenerbahçe-V. Guimaraes 3-0 / 3-2

1993-94 UEFA Kocaelispor-Sporting Lizbon 0-0 / 0-2

2002-03 UEFA Denizlispor-Porto 1-6 / 2-2

2003-04 UEFA Gençlerbirliği-Sporting Lizbon 1-1 / 3-0

2005-06 UEFA Beşiktaş-V. Guimaraes 3-1

2007-08 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Porto 0-1 / 0-2

2008-09 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Porto 1-3 / 1-2

2008-09 UEFA Galatasaray-Benfica 2-0

2008-09 İnter Toto Sivasspor-Braga 0-2 / 0-3

2010-11 Avrupa Ligi Beşiktaş-Porto 1-3 / 1-1

2011-12 Şampiyonlar Ligi Trabzonspor-Benfica 0-2 / 1-1

2011-12 Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga 2-0 / 0-1

2012-13 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Braga 0-2 / 2-1

2012-13 Avrupa Ligi Fenerbahçe-Benfica 1-0 / 1-3

2015-16 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Benfica 2-1 / 1-2

2015-16 Avrupa Ligi Beşiktaş-Sporting Lizbon 1-1 / 1-3

2015-16 Avrupa Ligi Fenerbahçe-Braga 1-0 / 1-4

2016-17 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Benfica 1-1 / 3-3

2016-17 Avrupa Ligi Atiker Konyaspor-Braga 1-1 / 1-3

2017-18 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Porto 3-1 / 1-1

2017-18 Avrupa Ligi Medipol Başakşehir-Braga 1-2 / 2-1

2017-18 Avrupa Ligi Atiker Konyaspor-V. Guimaraes 2-1 / 1-1

2018-19 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Benfica 0-1 / 1-1

2018-19 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Porto 0-1 / 2-3