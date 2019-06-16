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Galatasaray, Benjamin Tetteh için yine devreye girdi

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ocak ayı transfer döneminde transfer edemediği Benjamin Tetteh için bir kez daha devrede.

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G.Saray Benjamin Tetteh için yeniden harekete geçti. Aslan, geçen sezon devre arasında transfer etmek istediği ancak kadrosuna katamadığı S.Praglı genç yıldız için Çek ekibiyle yeniden temas kuracak.
 
DIAGNE'NİN YERİNE TETTEH
 
Diagne ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'ın Senegalli yıldızın boşluğunu 21 yaşındaki Ganalı yıldızla dolduracağı öğrenildi.
 
ZAMAN DARLIĞI ETKİLİ OLDU
 
G.Saray geçen sezon devre arasında transfer süresinin bitmesine kısa bir süre kala oyuncuyla ilgilenmiş ancak başarılı olamamıştı.
 
TERİM TRANSFERDE ISRARCI
 
CİMBOM'UN teknik patronu Fatih Terim'in Benjamin Tetteh'in transfer edilmesi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu bildirildi.
 
HEM HAVADAN HEM YERDEN
 
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ganalı golcü Benjamin Tetteh, 1.93 metrelik boyuyla hava toplarının hakimi. Tetteh, toplu oyunda da çok etkili.
 
(Takvim)
 

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