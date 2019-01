Galatasaray Benjamin Tetteh ile anlaştı

21 yaşındaki Ganalı genç oyuncuyla el sıkışan sarı kırmızılı kulüp Sparta Prag’ın onayını beklerken 1,93’lük pivot forvetin menajeri Sascha Empacher yapılan görüşmeyi ve anlaşmayı net bir dille onayladı. Dün temasların devam ettiğini ifade eden Empacher bugün Galatasaray ile Tetteh’nin ortak noktada buluştuğunu sözlerine ekledi. Transferde artık son kararın Sparta Praglı yönetimin vereceğini belirten Sascha Empacher, önümüzdeki saatlerde her an her şey olabilir dedi.

Bu sezon Sparta Prag formasıyla 22 maça çıkan Benjamin Tetteh 9 gol attı. Yetenekli futbolcu daha önce Slavacko, Bohemians ve S.Liege formaları giymişti.

(Akşam)