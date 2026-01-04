İSTANBUL 16°C / 10°C
5 Ocak 2026 Pazartesi
Spor

Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti

Galatasaray, yeni dönemde kadroda yer almayacak olan Berkan Kutlu için veda mesajı paylaştı.

AA4 Ocak 2026 Pazar 23:37
Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Galatasaray, yeni dönemde devam etmeyeceği 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."

2021-2022 sezonu başında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

