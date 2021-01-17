Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında zorlanıyor

AA 17 Ocak 2021 Pazar 00:03 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 00:03

Galatasaray, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 sezonda oynadığı 21 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 10 derbinin 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 6 derbiden de yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Fenerbahçe ile 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 21 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

SON 11 DERBİDE SADECE 2 KEZ KAYBETTİ



Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 11 derbide sadece 2 kez mağlup oldu.

Son 6 sezonun genelinde derbi karnesi zayıf olan sarı-kırmızılılar, son 11 büyük maça bakınca farklı bir görüntü çiziyor. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısıyla başlayan süreçte rakipleriyle yaptığı 11 derbinin 3'ünü kazanan Galatasaray, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 6 gol gördü.

SON 21 MAÇLIK PERFORMANS



Galatasaray'ın ligde çıktığı son 21 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Skor (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1

Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2

Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2

Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2

Süper Lig Beşiktaş 0-1

Süper Lig Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3

Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0

Süper Lig Beşiktaş 2-0 2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1

Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1

Süper Lig Beşiktaş 2-0 2019-2020 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1

Süper Lig Fenerbahçe (D) 3-1

Süper Lig Beşiktaş 0-0 2020-2021 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA 5 SEZONDUR YENEMİYOR



Galatasaray, Beşiktaş ile dış sahada oynadığı son 5 maçı kazanamadı.

Siyah-beyazlıları deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015'te yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin sahasında galibiyet elde edemedi. Galatasaray, bu süreçte 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Son 5 dış saha maçında Beşiktaş'a 3 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 9 golü önleyemedi. Galatasaray, deplasmandaki son 3 Beşiktaş derbisini de gol atamadan tamamladı.

Bu süreçte Beşiktaş ile son 4 deplasman maçını Vodafone Park'ta oynayan Galatasaray, bu statta da galibiyet elde edememiş oldu. Sarı-kırmızılılar, Vodafone Park'taki 4 müsabakada 1 beraberlik alabilirken, 3 kez de mağlup oldu. Galatasaray, , Vodafone Park'ta sadece 2016-2017 sezonunda 2-2 sona eren müsabakada gol atabildi.

TEK TESELLİ DEPLASMANDAKİ FENERBAHÇE GALİBİYETİ



Son dönemde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmekte zorlanan Galatasaray'ın tek tesellisi, Fenerbahçe deplasmanında alınan tarihi galibiyet oldu.

Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı.

TFF SÜPER KUPA, PENALTILARLA GALATASARAY'IN



Son 6 sezonda Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig haricinde 1 kez karşılaştı.

2015-2016 sezonu lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, 13 Ağustos 2016'da Konya'daki TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle sona eren müsabakada gülen taraf, seri penaltı atışları sonucu 4-1'lik skorla sarı-kırmızılı takım oldu.