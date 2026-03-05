Galatasaray, Beşiktaş derbisinde bu sezon ilki yaşamak istiyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. Ligde lider konumunda bulunan sarı-kırmızılılar derbiden 3 puan alıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Aslan, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları alamadı. Cimbom, söz konusu maçlarda 1 mağlubiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ile ligde ve Turkcell Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar ligde rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Süper Kupa finalinde ise 2-0'lık skorla kaybetti. Aslan'ın, ligin ilk yarısında Beşiktaş ile evinde oynadığı derbi 1-1'lik skorla berabere sona erdi.

Galatasaray, Dolmabahçe'de oynanacak maçı kazanarak, ilk derbi sevincini yaşamak da istiyor.

Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile de 1'i ligde, 1'i de Süper Kupa'da olmak üzere 2 defa maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.