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Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

2023-2024 sezonunun ilk derbisi olacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen olacak.

IHA21 Ekim 2023 Cumartesi 12:34 - Güncelleme:
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak. İki ezeli takım arasında saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak. Derbide VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacakken, AVAR'da Erkan Engin ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

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