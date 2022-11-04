Süper Lig'de hafta sonu derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, ikinci Şenol Güneş döneminin ilk zorlu sınavını verecek olan Beşiktaş'a karşı kendi evinde mücadele edecek. Taraftarlar dev derbi için nefeslerini tuttu. Peki Galatasaray Beşiktaş GS-BJK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi nerede oynanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ GS-BJK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GS-BJK maçı 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Derbide mutlak 3 puana ihtiyacı olan ev sahibi Galatasaray, ikinci Şenol Güneş döneminde şampiyonluk hedefi bulunan Beşiktaş'a karşı kendi sahasında mücadele verecek.

GS BJK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak.

GS BJK HAKEMI KIM?

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.