10 Mart 2020 Salı 12:40 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 12:40

Süper Lig 26. haftada dev derbiye ev sahipliği yapacak. Heyecanla beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Galatasaray Beşiktaş maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Beşiktaş biletleri ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Pazar günü oynanacak mücadele izleyenlerin nefesini kesecek. Galatasaray Beşiktaş derbisi 15 Mart Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Arena’da oynanacak. Galatasaray Beşiktaş maçına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Beşiktaş maç biletlerinin yarın satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray Beşiktaş maç biletleri satışa çıktığı takdirde fiyatlar da belli olacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş derbisi 15 Mart Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Arena’da oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENECEK?

Galatasaray Beşiktaş mücadelesi beİN sports hd 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Marcao, Donk, Saracchi, Mariano, Lemina, Ömer Bayram, Seri, Onyekuru, Feghouli, Falcao

Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Ljajic, N’koudou, Boateng, Burak Yılmaz