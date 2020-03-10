İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1131
  • EURO
    6,9406
  • ALTIN
    326.445
  • BIST100
    106364
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Beşiktaş maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Beşiktaş biletleri ne kadar?
Spor

Galatasaray Beşiktaş maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Beşiktaş biletleri ne kadar?

Galatasaray Beşiktaş maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Beşiktaş biletleri ne kadar? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü oynanacak mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor. Şampiyonluğa dev bir adım atmak isteyen Galatasaray ile zirve yarışına bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği karşılaşmada nefesler kesilecek. Galatasaray Beşiktaş derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte tüm merak edilenler..

10 Mart 2020 Salı  12:40 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 12:40

Süper Lig 26. haftada dev derbiye ev sahipliği yapacak. Heyecanla beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Galatasaray Beşiktaş maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Beşiktaş biletleri ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Pazar günü oynanacak mücadele izleyenlerin nefesini kesecek. Galatasaray Beşiktaş derbisi 15 Mart Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Arena’da oynanacak. Galatasaray Beşiktaş maçına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Beşiktaş maç biletlerinin yarın satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray Beşiktaş maç biletleri satışa çıktığı takdirde fiyatlar da belli olacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş derbisi 15 Mart Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Arena’da oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENECEK?

Galatasaray Beşiktaş mücadelesi beİN sports hd 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Marcao, Donk, Saracchi, Mariano, Lemina, Ömer Bayram, Seri, Onyekuru, Feghouli, Falcao

Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Ljajic, N’koudou, Boateng, Burak Yılmaz 

Dağların aslanları!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler
Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler

Alman doktorun oyunu tutmadı
Alman doktorun oyunu tutmadı

Alman doktorun oyunu tutmadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.