Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer haberleri 2019 BJK GS FB son dakika transfer isimleri açıklandı mı

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Mirin'i kadrosuna kattı. Adana Demirspor'da forma giyen Orkan Çınar ise Siyah-Beyazlı takıma geri döndü. Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ise takımdan gönderilecek. Ayrıca Beşiktaş'ın sağ beke bir oyuncu transfer etmesi bekleniyor. Galatasaray ikinci yarıya girerken Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadro dışı bıraktı. Marcao ve Emre Taşdemir transferlerini açıklayan Sarı-Kırmızılı takımdan henüz forvet transferi için resmi açıklama gelmedi. Alan ve Demba Ba transferleri ile ilgili her gün yeni spekülasyonlar çıkarken yönetim Alan transferinde sorun olmadığı mesajını veriyor. Fenerbahçe özelikle Serdar Aziz ve Tolgay Arslan için gişimlerini sürdürüyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfere hız veren Fenerbahçe'nin hafta içinde artık transferleri açıklaması bekleniyor. Ayrıca Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar bir de sağ bek transferi yapmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ PJACA'YI GÜNDEMİNE ALDI!

Devre arası transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş Burak Yılmaz ve Mirin transferlerini kısa sürede açıkladı. Ayrıca Adana Demirspor'da forma giyen Orkan Çınar takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Tolga Zengin devre arası kamp kadrosuna alınmamıştı. Babel'in Fulham'a gidecek olmasının ardından gözler yapılacak diğer transferlere çevrildi.





Ryan Babel’le yollarını ayıran Beşiktaş, Fiorentina’da kiralık olarak forma giyen Juventus’lu Marco Pjaca’yı gündemine aldı. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen Pjaca bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.(TRTSPOR)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray ikinci yarıya yarın Boluspor ile oynayacağı Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla başlıyor. Ancak taraftarın gözü hala forvet transferinde. Alan, Demba Ba, Tetteh ve bir çok isim geçerken yönetim henüz resmi bir açıklama yapmadı. Galatasaray'da transferde neler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım hangi oyuncuyu kadrosuna katacak.

BATSHUAYI TRANSFERİNİ AÇIKLADILAR!



Valencia'nın Chelsea'den kiraladığı fakat sözleşmesini feshedeceğini duyurduğu Michy Batshuayi'nin adı, ara transfer döneminde forvet arayışında olan Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.



25 yaşındaki Belçikalı santrforun yeni kulübü ise artık netlik kazandı. Monaco'nun başkanı Vadim Vasilyev, Fransız Canal Plus'e yaptığı açıklamada oyuncuyu sezon sonuna dek kiraladıklarını duyurdu.



Bu gelişmenin ardından oyuncunun çok kısa bir süre içinde kendisini Monaco'ya bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor. Batshuayi, Youri Tielemans ve Nacer Chadli'nin ardından takımdaki üçüncü Belçikalı olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe'de transferde şov haftası! Ali Koç'un transfer müjdelerini bekleniyor! Sarı-Lacivertli taraftarlar nefeslerini tuttu, başkan Ali Koç’un yarın akşam ‘Camiaya Sesleniş’ programında vereceği transfer müjdelerini bekliyor. Comolli ve transferle ilgilenen yöneticiler, listedeki oyunculardan en az ikisinin işini, bu programa kadar bitirmek için yoğun mesai harcıyor.



Serdar Aziz için geri sayım



Galatasaray’ın yollarını ayırma kararı aldığı Serdar Aziz’le, Fenerbahçe ciddi biçimde ilgileniyor. Tecrübeli savunmacıyı kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Ersun Yanal, sabırsızlıkla müjdeli haberi bekliyor. Başkan Ali Koç’un bizzat ilgilendiği Serdar transferinde Sarı-Lacivertliler, 2.4 milyon Euro’luk teklifine yanıt verilmesi için geri sayıma geçti. ​Sarı-Kırmızılılar’ın, bu hafta içerisinde Fenerbahçe’nin teklifine cevap vereceği öğrenildi. Kanarya, Serdar ile ise her konuda anlaşmaya vardı.



Ersun Yanal'ın gözdesi Moses



Chelsea’nin yıldızı için yapılan girişimler, taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı’yı kiralamak için yoğun mesai harcıyor. Comolli, görüşme üstüne görüşme yapıyor. Moses, Ersun Yanal’ın gözdesi. Oyun planında beklere büyük önem veren Yanal, Conte döneminde Chelsea’nin sağ kanadına ambargo koyan 28 yaşındaki futbolcuyu çok istiyor. İngiliz ekibi, oyuncusunu kiralamaya hazır. Comolli, Moses’i bir an önce ikna edip, başkanın yarınki programda müjdeyi vermesi için çalışıyor.





BEŞİKTAŞ'TA MUHAYER OKTAY SÜRPRİZİ!



Beşiktaş'ın Muhayer Oktay için 210 bin Euro yetiştirme bedeli, oyuncuya da aylık 8 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Henüz resmi imzalar atılmazken anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, bu sezon takımıyla 10 maça çıkarken toplam 660 dakika süre aldı. Muhayer Oktay'ın Alman ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

VAGNER LOVE İÇİN AÇIKLAMA!



Beşiktaş'ta dün yaşanan Vagner Love krizi sonrası oyuncuyla uzun bir süredir ilgilenen Santos kulübünün başkanı Jose Carlos Peres'ten de flaş bir açıklama geldi. Love'u kadrolarında görmek istediklerini söyleyen Peres şunları söyledi:



"Vagner Love, büyük bir oyuncu. Daha önce de neredeyse Santos'a gelecekti ama 6 saat yüzünden transfer yattı. Ancak kendisi hâlâ transfer hedeflerimizden biri. Bu konuda hocamız Jorge Sampaoli'nin de görüşüne ihtiyacımız var."



BABEL'İN YERİNE CHOUPO MOTING GELİYOR!



Beşiktaş'ın, sözleşme yenileme teklifini geri çeviren Babel, Fulham'la anlaştı. Bunun üzerine Fulham ile pazarlıklara başlayan Kartal, 2 milyon Euro karşılığı bu transfere onay verdi. Premier Lig'de 19. sırada bulanan Fulham, Hollandalı oyuncuyu 6 aylığına kiralayacak. İngiliz ekibi kümede kalırsa Babel'in kontratını uzatacak.



Hollandalı futbolcunun gitme ihtimali üzerine Choupo Moting'i listesine dahil eden Beşiktaş, ayrılığın resmileşmesi sonrası harekete geçti. Siyah-beyazlılar, "Takımımla anlaşırsanız gelirim" diyen 29 yaşındaki Kamerunlu yıldız için kulübü PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.



Babel'in yerine düşünülen diğer adaylar ise kiralık olarak Fiorentina'nın formasını giyen ancak ayrılmak isteyen Juventus oyuncusu Marco Pjaca ile Sivassporlu Emre Kılınç. (Sabah)

BABEL FULHAM'A GİDİYOR!



Beşiktaş, takımdaki geleceği yılan hikayesinde dönen Hollandalı yıldız Ryan Babel'i, 2 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a verdi. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. 2 yıl önce Deportivo'dan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Babel, siyah- beyazlı formayla çıktığı 89 maçta 29 gol ve 12 asiste imza atarken 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Öte yandan Hollandalı oyuncunun oğlu, sosyal medya hesabından Babel'in tesislerden ayrılırken çekilen görüntülerini paylaştı ve "Gerçekten ayrılıyor" ifadelerini kullandı. Babel de geçtiğimiz gece sosyal medya hesabından uçan bir kartal görseli kullanıp gideceğinin mesajını vermişti. Öte yandan Babel, Fulham'ın bu sezon çinde Beşiktaş'tan ikinci transferi oldu. Ada temsilcisi sezon başında da Fabri'yi renklerine bağlamıştı..

ŞENOL GÜNEŞ LARIN'İ TAKIMDA TUTACAK!



Teknik direktör Şenol Güneş’in Antalya kampında yaptığı açıklamada takımda performans olarak en beğendiği isimler arasında yer aldığını açıkladığı Cyle Larin, Siyah-Beyazlılar’la devam etme kararı aldı.



İlk etapta Kanadalı oyuncuyu kiralık olarak bir Süper Lig ekibine göndermeyi planlayan yönetimin, teknik direktör Şenol Güneş’in bu kararı sonrasında Larin konusunda geri adım attığı öğrenildi.



Larin, bu sezon 17 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

SAĞ BEKE İKİ ADAY!



Kanat transferi için çalışma yürüten Beşiktaş bir yandan da sağ bek takviyesi için çaba sarfediyor. Beşiktaş'ın ilk hedefi Atalanta'da forma giyen ve sözleşmesi haziranda bitecek olan Arnavut futbolcu Berat Rıdvan Djimsiti. Sivasspor'un Berizlyalı beki Douglas için de görüşmeler var. Şenol Güneş'in özellikle Djimsiti'yi istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFERE 4 KOLDAN SALDIRIYOR!



Galatasaray forvet transferine odaklandı... Gomis'in gitmesinden sonra kadroya golcü alamayan ve bu nedenle büyük tepki toplayan Sarı- Kırmızılı yöneticiler listelerinde yer alan Clinton N'Jie, Benjamin Tetteh, Demba Ba ve Alan Carvalho için bu hafta içinde yeni girişimlerde bulunmayı planlıyor.



Listede yer alan 4 oyuncudan 2'sini takıma kazandırmak isteyen Galatasaray Yönetimi'nin bu işi Ankaragücü ile oynanacak lig maçına kadar yetiştirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Bu haftayı kritik bir hafta olarak gören Sarı- Kırmızılı yöneticilerin listedeki 4 futbolcu ve kulüpleriyle yeni bir görüşme gerçekleştirecekleri ortaya çıktı. Bu görüşmeler sonrasında 2 golcünün transfer edilmesi hedefleniyor.



Terim golcü için şart koştu!



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde golcü transferinin bu hafta bitirilmesini şart koştuğu belirlendi. Bu gelişme üzerine yönetim grişimlerine hız verdi. (Takvim)

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR



Galatasaray ile gönül bağını koparan Serdar Aziz, Fenerbahçe için gün sayıyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sarı kırmızılıların satış listesine koyduğu futbolcu, bu gelişmenin ardından sarı lacivertliler ile anlaşma sağladı. Beşiktaş ve yurt dışından da teklifler alan futbolcu, kariyerine Fenerbahçe ile devam etmek istediğini belirtti.



Buna göre Serdar, bonservis sorunu çözüldüğü an 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Futbolcunun alacağı ücret dahi belli oldu. Tecrübeli stoper, Galatasaray'daki ücretinin aynısını alacak. Milli savunmacı, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 2 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.



Bu gelişmelere rağmen transferin resmiyet kazanmamasının temeli bonservis sorunu. Galatasaray kadroda düşünmediği oyuncusundan bonservis bedeli elde etmek istiyor. Fenerbahçe ise buna sıcak bakmıyor. Transfer gerçekleşmezse sarı kırmızılılar, oynatmayacağı oyuncunun maaşını ve geçmiş alacaklarını ödemek zorunda kalacak. B nedenle Fenerbahçe yönetimi ve Serdar Aziz, transferin son günü olsa da bu sorunun çözüleceğine inanıyor.



Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar transferine rağmen bir başka stoper Serdar'ı transfer etmek istemesinin temel nedenlerinden biri, takımdaki stoper durumu.



Skrtel ve Neustadter'in sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. Bu iki futbolcu birçok iyi teklif aldığı için ayrılma ihtimali yüksek. Reyes ise beklentileri karşılayamadı ve sezon sonu gideceği belirtildi. (Senad Ok / Skorer)

DEMBA BA'NIN SABRI TAŞIYOR!



Sarı-Kırmızılılar, forvet transferi konusunda Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Demba Ba’yla görüşüp Senegalli futbolcuyla anlaşmaya varmıştı.



33 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray’ın kulübüyle görüşüp transferini bitirmesini beklediği bildirildi. Cim Bom’la yaklaşık 10 gün önce el sıkışmasına rağmen Sarı- Kırmızılılar’ın resmi yollardan bir girişimde bulunmaması ve bekletilmesi sebebiyle Demba Ba’nın, durumdan dolayı mutsuz olduğu kaydedildi.



Tecrübeli futbolcunun, bu konudaki rahatsızlığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.

OUMAR NIASSE'A VİZE ÇIKMADI!



Cim Bom’un forvet transferi konusundaki adayları arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın 28 yaşındaki futbolcusu Oumar Niasse’ın, kulübündeki durumu belli oldu. Senegalli futbolcunun, ayrılmak için Liverpool temsilcisinin menaceri Marco Silva’yla bir görüşme yaptığı kaydedildi.



Hocasına ayrılmak istediğini açıklayan deneyimli futbolcuya 41 yaşındaki menacerden vize çıkmadığı bildirildi.



Niasse, Everton formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada sahaya çıkıp 1 asist yapabilmişti.



Öte yandan deneyimli isimle Premier Lig’den de ilgilenen takımların olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

Marko Rog teklif edildi



Hırvat oyuncu, menacerlerin önerisiyle Sarı- Lacivertliler’in gündemine girdi. Napoli forması giyen Marko Rog, kiralık listesinde bulunuyor. Basketbolu bıraktıktan sonra futbolcu menacerliğine başlayan Mirsad Türkcan, Rog’un temsilcilerinden biri. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’ye teklif edildi. Alman ekibi Schalke’nin de Hırvat yıldız için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Önceliği Tolgay’a veren Sarı-Lacivertliler, bu transferin uzaması halinde rotayı Rog’a çevirebilir.



Tolgay gemileri yaktı



Orta saha için 1 numaralı aday olan gurbetçi futbolcu ile el sıkışıldı. Ancak Beşiktaş ile yürütülen pazarlıklarda bir türlü orta yol bulunamadı. Siyah-Beyazlılar, 4 milyon Euro’nun yanı sıra Şener Özbayraklı’yı istiyor. Fenerbahçe cephesi Şener’i vermeye razı olsa da 2 milyon Euro’dan fazla ödemeye sıcak bakmıyor. Tolgay da bir an önce transferinin bitmesi için gemileri yaktı. Başarılı orta saha oyuncusu yönetime, “İşi daha fazla uzatmayın” mesajı gönderdi. Kadro dışı olan Tolgay, bireysel çalışmalarla Fenerbahçe’ye hazırlanıyor.



Elis sabırsızlanıyor



Adı Fenerbahçe ile anılan Alberth Elis, bir an önce müjdeli haberin gelmesini bekliyor. ABD Ligi’nde Houston forması giyen ve bu sezonki performansıyla göz dolduran Elis, Sarı-Lacivertliler ile anlaştı. Ancak Houston’ın yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. 22 yaşındaki Honduras’lı futbolcu, tarafların bir an önce anlaşmasını umuyor. Fenerbahçeli taraftarların, sosyal medya paylaşımlarına binlerce mesaj yağdırması da Alberth Elis’i fazlasıyla heyecanlandırdı.



Tolga Ciğerci gönderiliyor



Sezon başında sakat olmasına rağmen transfer edilen Tolga Ciğerci, bir türlü iyileşemedi. Koşulara başlasa da takıma katılamayan ve kampa da götürülmeyen Tolga’nın ne zaman salahara döneceği belirsiz. Bu nedenle Ersun Yanal, 26 yaşındaki futbolcunun gönderilmesini istedi. Tolga’nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi her an fesh edilebilir.



Stefan Johansen sürprizi!



Ara transferde savunmasını Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı alarak güçlendiren Fenerbahçe’nin orta saha için sürpriz bir ismi listesine aldığı ortaya çıktı. İngiliz basını, Sarı-Lacivertliler’in Premier Lig ekibi Fulham’da forma giyen Norveçli Stefan Johansen’i kadrosuna katmak için düğmeye bastığını iddia etti.