Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan Bayern Münih'in Alman yıldızı Leon Goretzka yeniden sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

BİR KEZ DAHA DEVREDE

Sezon sonunda Alman temsilcisiyle kontratı sona erecek olan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan 31 yaşındaki orta saha için Galatasaray bir kez daha devreye girdi.

CİDDİ BİR TRANSFER REKABETİ

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, boşa çıkacak olan Goretzka için Avrupa'da ciddi bir transfer rekabeti yaşanacak. Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid, AC Milan ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

İLKAY VE SANE ETKİSİ

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden transfer eden Galatasaray, Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ı da sürece dahil ederek avantaj sağlamayı hedefliyor.

AVRUPA PERFORMANSI DA REFERANS

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarındaki performansı da yapılacak görüşmelerde önemli bir referans olacak.