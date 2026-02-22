İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray bir kez daha devrede! Leon Goretzka için transferde dev rekabet
Spor

Galatasaray bir kez daha devrede! Leon Goretzka için transferde dev rekabet

Galatasaray yaz transfer dönemi için şimdiden düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip, Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Leon Goretzka için yeniden devrede. Yıldız oyuncunun Avrupa'dan başka taliplerinin olduğu da biliniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Şubat 2026 Pazar 12:05 - Güncelleme:
Galatasaray bir kez daha devrede! Leon Goretzka için transferde dev rekabet
ABONE OL

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan Bayern Münih'in Alman yıldızı Leon Goretzka yeniden sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

BİR KEZ DAHA DEVREDE

Sezon sonunda Alman temsilcisiyle kontratı sona erecek olan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan 31 yaşındaki orta saha için Galatasaray bir kez daha devreye girdi.

CİDDİ BİR TRANSFER REKABETİ

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, boşa çıkacak olan Goretzka için Avrupa'da ciddi bir transfer rekabeti yaşanacak. Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid, AC Milan ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

İLKAY VE SANE ETKİSİ

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden transfer eden Galatasaray, Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ı da sürece dahil ederek avantaj sağlamayı hedefliyor.

AVRUPA PERFORMANSI DA REFERANS

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarındaki performansı da yapılacak görüşmelerde önemli bir referans olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.