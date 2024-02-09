Bir kişilik yabancı kontenjanını Derrick Köhn takviyesiyle dolduran Galatasaray, bir sürprize daha imza atabilir. Yıldız oyuncu Kamada ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, kontenjan sorununu çözmeye çalışıyor. İşte detaylar...

ANLAŞMA SAĞLADI

Sol bek ihtiyacını Hannover 96'dan Derrick Köhn transferiyle gideren Galatasaray'da transfer bitmiş değil. Sarı kırmızılılar, transferin son günün hareketli geçirmeye hazırlanıyor. Bir süredir fırsat transferi peşinde olan sarı kırmızılılar, yaz döneminde de gündeme gelen Japon 10 numara Daichi Kamada ile anlaşma sağlamış durumda. Bir taraftan 27 yaşındaki oyuncunun kulübü Lazio ile pazarlık sürecini yürüten Galatasaray Yönetimi, son pürüzleri gidermesi halinde yabancı kontenjanında 1 kişilik yer daha açmak zorunda kalacak.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Son kontenjanı Derrick Köhn takviyesiyle dolduran Sarı-Kırmızılılar'ın gözden çıkardığı oyuncu ise Hakim Ziyech. Tek sorun, Faslı yıldızın Afrika Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle görüşmeleri dondurması.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Shabab bir süredir Ziyech'le ilgileniyordu. Ancak onlar da, "Bütçelerinin yeterli olmadığını" gerekçe göstererek bu transferden çekildiler. Tecrübeli oyuncu Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiğinden, Sarı-Kırmızılılar'ın bu operasyondan bonservis bedeli kazanma şansı bulunmuyor. Sezon sonunda Ziyech'in hem Galatasaray'la hem de Chelsea'yle sözleşmesi sona erecek ancak Cim Bom oyuncunun bonservisini bedelsiz alma hakkına sahip.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Kulüp yönetimi, Hakim Ziyech'e transfer görüşmesi yapması için izin vermişti. Eğer Faslı yıldız bugün erken saatlerde bir takımla anlaşırsa, Galatasaray Kamada'yı vakit kaybetmeden İstanbul'a getirecek.

SON KEZ MASAYA OTURACAKLAR

Ziyech'le tazminatsız sözleşme feshinin ise mümkün görünmediği, ancak tarafların son bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Öte yandan Kamada'nan Lazio ile olan kontratı da sezon sonunda bitiyor ancak taraflar 3 yıllık opsiyon hakkına sahip. Galatasaray bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.