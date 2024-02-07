Galatasaray, sol bek transferi için geri sayıma geçti.

DERRICK KOHN İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI



Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı.

25 yaşındaki futbolcunun bu gece Galatasaray için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SATIN ALMA MADDESİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Köhn'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. 25 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada satın alma maddesi ise 3-3.5 milyon euro bandında.

Derrick Köhn, bu sezon Hannover 96 formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.