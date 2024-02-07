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Spor

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Derrick Köhn, İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir transferde daha geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn için kulübü Hannover 96 ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

7 Şubat 2024 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Derrick Köhn, İstanbul'a geliyor
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Galatasaray, sol bek transferi için geri sayıma geçti.

DERRICK KOHN İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı.

25 yaşındaki futbolcunun bu gece Galatasaray için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SATIN ALMA MADDESİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Köhn'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. 25 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada satın alma maddesi ise 3-3.5 milyon euro bandında.

Derrick Köhn, bu sezon Hannover 96 formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

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