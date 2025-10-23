Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt'le karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 3-1 yenip ikinci galibiyetini aldı.

Galatasaray, Liverpool galibiyetinin ardından Bodo/Glimt'i de mağlup edip puanını 6'ya yükseltti.

Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısındaki gollerini Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Victor Osimhen, bu gollerle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Sarı-kırmızılı takımın üçüncü golünü kaydeden Yunus Akgün ise Devler Ligi'nde bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'la deplasmanda karşı karşıya gelecek ve bu mücadele 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puanında güncel durum:

UEFA ÜLKE PUANI

1. İngiltere - 98.782

2. İtalya - 87.230

3. İspanya - 81.703

4. Almanya - 77.830

5. Fransa - 70.819

6. Hollanda - 62.700

7. Portekiz - 59.866

8. Belçika - 56.150

9. TÜRKİYE - 45.200

10. Çekya - 41.700