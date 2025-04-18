İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2025 Cuma / 20 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1891
  • EURO
    43,6201
  • ALTIN
    4084.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR hakemi belli oldu! İşte o isim
Spor

Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR hakemi belli oldu! İşte o isim

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Bodrum FK ile Hatayspor-Konyaspor maçının VAR hakemlerini açıkladı.

IHA18 Nisan 2025 Cuma 12:04 - Güncelleme:
Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR hakemi belli oldu! İşte o isim
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Bodrum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

Mücadelede VAR'da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt, AVAR'da da Onur Özütoprak görev alacak.

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maç olan Atakaş Hatayspor - Konyaspor karşılaşmasının VAR'ı da Avusturyalı Alan Kijas oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.