İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 9 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0087
  • EURO
    37,385
  • ALTIN
    3313.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Bolu'da farklı kazandı! Aslan kupada ilk galibiyetini aldı
Spor

Galatasaray Bolu'da farklı kazandı! Aslan kupada ilk galibiyetini aldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Boluspor konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçı 4-1'lik skorla kazandı ve kupadaki ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Akşam7 Şubat 2025 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Galatasaray Bolu'da farklı kazandı! Aslan kupada ilk galibiyetini aldı
ABONE OL

Soğuk havada tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Bozuk zeminde oyuncular ayakta durmakta zorlandı.

G.Saray'ın, grupta son maçı Konya ile evinde.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Boluspor'u engelini sorun yaşamadan geçti. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmaya beklenmedik bir golle başladı. 12. dakikada Vüsal Iskandarli'nin golüne engel olamayan Cim-Bom, bu golden sonra oyunun temposunu yukarı çıkardı. G.Saray, 21. dakikada İspanyol forveti Morata'nın golüyle eşitliği sağladı. 44. dakikada ise Eyüp Aydın harika şutuyla maçın dengesini bozdu. İkinci yarıda Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu attıkları şık gollerle farkın açılmasını sağladı. Eyüp Aydın ve Yusuf Demir oynadıkları oyunla beğeni topladı. Süper Lig maçlarında fazla şans bulamayan Yusuf, 1 gol, 2 asistlik performansıyla karşılaşmaya damgasını vurmasını bildi. SarıKırmızılılar, grubun son maçında evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.