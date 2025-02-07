Soğuk havada tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Bozuk zeminde oyuncular ayakta durmakta zorlandı.

G.Saray'ın, grupta son maçı Konya ile evinde.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Boluspor'u engelini sorun yaşamadan geçti. Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmaya beklenmedik bir golle başladı. 12. dakikada Vüsal Iskandarli'nin golüne engel olamayan Cim-Bom, bu golden sonra oyunun temposunu yukarı çıkardı. G.Saray, 21. dakikada İspanyol forveti Morata'nın golüyle eşitliği sağladı. 44. dakikada ise Eyüp Aydın harika şutuyla maçın dengesini bozdu. İkinci yarıda Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu attıkları şık gollerle farkın açılmasını sağladı. Eyüp Aydın ve Yusuf Demir oynadıkları oyunla beğeni topladı. Süper Lig maçlarında fazla şans bulamayan Yusuf, 1 gol, 2 asistlik performansıyla karşılaşmaya damgasını vurmasını bildi. SarıKırmızılılar, grubun son maçında evinde Konyaspor'u ağırlayacak.