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Spor

Galatasaray bombayı patlatıyor! Wilfred Ndidi için teklif belli oldu

Galatasaray, Leicester City'den ayrılmaya hazırlanan Wilfred Ndidi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncu Wilfred Ndidi için yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR17 Haziran 2024 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Galatasaray bombayı patlatıyor! Wilfred Ndidi için teklif belli oldu
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro ile yer almak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi için uğraş veriyor.

Piyasa değeri 17 milyon euro olan ve bonservis problemi bulunmayan Ndidi, teklifleri değerlendiriyor.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ ZOR

İngiliz medyasındaki haberlere göre Galatasaray, 3+1 yıllık öneri sundu. Trabzonspor'un da Ndidi'ye karşı ciddi bir ilgisi var. Ancak rakipler hayli zorlu.

Leicester'dan ayrılan deneyimli futbolcu; Juventus, Sevilla, Atletico Madrid, Everton gibi takımları peşine taktı. Şampiyonlar Ligi'nde oynama arzusu var. Galatasaray, grup aşamasına katılmak için PlayOff'u geçmek zorunda.

Futbolcunun aceleci davranmaması Aslan'ın bu konudaki en büyük avantajı. Öte yandan Trabzonspor'un Ndidi konusunda aşama kaydetme durumu şu anda zayıf görünüyor... Geçen sezon 36 resmi maça çıkan Nijeryalı ön libero, 6 gol atıp 6 asist üretti.

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