Galatasaray, Borussia Dortmund'un genç yıldızını transfer ediyor

Sarı-kırmızılı takım, Dortmund'un alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile anlaşma sağladı.

Türkiye'nin U17 milli takımının kadrosunda forma giyen Gürpüz'ün Dortmund'da takım arkadaşları ve antrenörlerle vedalaştı.

"GALATASARAY'LA ANLAŞTIK!"

Borussia Dortmund'un gençlik girişim koordinatörü Lars Ricken ise "Gökdeniz Gürpüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık." dedi.

Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı.

GÖKDENİZ GÜRPÜZ

17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonda da forma giyebiliyor.