24 Ocak 2026 Cumartesi
Spor

Galatasaray Bursa'da rahat kazandı

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda TOFAŞ'ı 91-78 mağlup etti.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 22:51 - Güncelleme:
Galatasaray Bursa'da rahat kazandı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-78 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

TOFAŞ: Perez 12, Yiğitcan Saybir 10, Tolga Geçim 2, Blazevic 8, Besson 2, Floyd 7, Özgür Cengiz 9, Whaley 6, Efe Evan Postel, Kidd 7, Lewis 7, Furkan Korkmaz 8

Galatasaray MCT Technic: Cummings 12, Rıdvan Öncel 13, Palmer 18, Gillespie 9, White 12, Mccollum 10, Tibet Görener, Can Korkmaz 15, Meeks 1, Muhsin Yaşar 1

1. Periyot: 16-31

Devre: 30-51

3. Periyot: 57-74

5 faullue çıkan: 38.27 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)

  • Galatasaray MCT
  • TOFAŞ maçı
  • Basketbol Süper Ligi

