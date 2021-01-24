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Spor

Galatasaray, Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı istiyor

Omar'ı uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Bursaspor'un 20 yaşındaki futbolcusu İsmail Çokçalış'ın peşinde.

24 Ocak 2021 Pazar 11:56 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 11:56
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Kadro yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'ın gözü yine bir genç yetenekte. Sarı- Kırmızılılar, Bursaspor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ı gözüne kestirdi. Fatih Terim'in İsmail'in uzun yıllar o bölgede Galatasaray'ın ihtiyacına cevap verebileceğini ve ilerleyen dönemde kariyerini Avrupa'da sürdürebileceğini düşündüğü öğrenildi.

Kulübüyle mukavelesi devam eden İsmail için 2 milyon euro bonservis ücreti talep ediliyor. Galatasaray Yönetimi, bu rakamı indirmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar gerekirse anlaşmaları tamamlayıp, İsmail'in sezonu Bursa'da bitirmesine izin vererek, lig sonunda transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.

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