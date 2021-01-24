Galatasaray, Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı istiyor

24 Ocak 2021 Pazar 11:56 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 11:56

Kadro yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'ın gözü yine bir genç yetenekte. Sarı- Kırmızılılar, Bursaspor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ı gözüne kestirdi. Fatih Terim'in İsmail'in uzun yıllar o bölgede Galatasaray'ın ihtiyacına cevap verebileceğini ve ilerleyen dönemde kariyerini Avrupa'da sürdürebileceğini düşündüğü öğrenildi.

Kulübüyle mukavelesi devam eden İsmail için 2 milyon euro bonservis ücreti talep ediliyor. Galatasaray Yönetimi, bu rakamı indirmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar gerekirse anlaşmaları tamamlayıp, İsmail'in sezonu Bursa'da bitirmesine izin vererek, lig sonunda transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.