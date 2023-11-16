İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6902
  • EURO
    31,1832
  • ALTIN
    1812.69
  • BIST100
    7780.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya deplasmanında
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya deplasmanında

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ile mücadele edecek.

16 Kasım 2023 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya deplasmanında
ABONE OL

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Spor Salonu'nda 16 Kasım Perşembe günü oynanacak olan müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Maç, SPORTSTV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Müsabakayı Murat Ciner, Ali Osman Kanık ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş hakem üçlüsü yönetecek.

Başantrenör Milos Paden önderliğinde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki üç maçlık serisinin ardından Beşiktaş'a karşı kaybetti.

EuroCup Women'da oynadığı dört maçta dört galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım, lige galibiyetle dönerek moral depolamak istiyor.

Tiffany Mitchell çıktığı üç maçta 17.33 sayı ve 6.33 ribaunt ile takımdaki en yüksek sayı ortalamasına sahip. Onu çıktığı 6 maçta 15.83 sayı ve 10.67 ribaunt ortalamalarıyla Myisha Hines-Allen takip ediyor. Hind Ben Abdelkader ise 6 maçta 14.5 sayı ortalamasıyla lig serüvenine devam ediyor.

Sezonda 8 maçta 4 galibiyeti bulunan Antalya ekibi ise oynadığı son üç müsabakadan mağlup ayrıldı. 24.13 say ı ortalamasıyla Kelsey Bone, rakibin en skorer ismi olarak göze çarpıyor.

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • ING kadınlar basketbol süper ligi
  • Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.