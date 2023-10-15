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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa Uludağ Basketbol'u farklı yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa Uludağ Basketbol'u 103-78'lik skorla mağlup etti.

AA15 Ekim 2023 Pazar 16:24 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa Uludağ Basketbol'u farklı yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 103-78 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kaan Büyükçil, Murat Arıkanlı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Evette Williams 12, İpek Garip 2, Miray Balotu 2, Tuba Poyraz 22, Eda Şahin, Brcaninovic, Madison Avery Williams 15, Baptiste 25, Efsun Çelik

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 22, Büşra Akbaş 3, Sude Yılmaz 9, Arifecan Vardar, Gizem Yavuz Yar 5, Harrigan 21, Meltem Yıldızhan 2, Mitchell 21, Vanloo 20

1. Periyot: 14-24

Devre: 41-54

3. Periyot: 61-77

  • Bursa Uludağ Basketbol
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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