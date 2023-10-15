Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa Uludağ Basketbol'u farklı yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 103-78 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kaan Büyükçil, Murat Arıkanlı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Evette Williams 12, İpek Garip 2, Miray Balotu 2, Tuba Poyraz 22, Eda Şahin, Brcaninovic, Madison Avery Williams 15, Baptiste 25, Efsun Çelik
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 22, Büşra Akbaş 3, Sude Yılmaz 9, Arifecan Vardar, Gizem Yavuz Yar 5, Harrigan 21, Meltem Yıldızhan 2, Mitchell 21, Vanloo 20
1. Periyot: 14-24
Devre: 41-54
3. Periyot: 61-77