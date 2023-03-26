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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa'dan galibiyetle dönüyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bursa Uludağ Basketbol'u 89-83 mağlup etti.

AA26 Mart 2023 Pazar 22:52 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa'dan galibiyetle dönüyor
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ING Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 89-83 yendi.

SALON: Naim Süleymanoğlu

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Yasin Kahraman, Ömer Sar

BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Gizem Uca 10, Carter 38, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu, Ecrin Öztürk, İlsu Darıcıoğlu, Tuğçe Turus 5, Fluker 30

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Büşra Akbaş 4, Prints 22, Pelin Derya Bilgiç 16, Pulvere 2, Mc Covan 11, Meltem Yıldızhan 6, Stevens 24, Tuğçe Canıtez 4

1. PERİYOT: 32-22

DEVRE: 50-49

3. PERİYOT: 66-75

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