Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa'dan galibiyetle dönüyor

ING Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 89-83 yendi.
SALON: Naim Süleymanoğlu
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Yasin Kahraman, Ömer Sar
BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Gizem Uca 10, Carter 38, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu, Ecrin Öztürk, İlsu Darıcıoğlu, Tuğçe Turus 5, Fluker 30
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Büşra Akbaş 4, Prints 22, Pelin Derya Bilgiç 16, Pulvere 2, Mc Covan 11, Meltem Yıldızhan 6, Stevens 24, Tuğçe Canıtez 4
1. PERİYOT: 32-22
DEVRE: 50-49
3. PERİYOT: 66-75