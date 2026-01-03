İSTANBUL 13°C / 12°C
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin'i mağlup etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-68 mağlup etti.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 20:10
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin'i mağlup etti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-68 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 16, Johannes 3, Elif Bayram 2, Juhasz 11, Williams 9, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 3, Sehernaz Çidal 5, Derin Erdoğan 4, Zeynep Şevval Gül, Kuier 14

Çimsa ÇBK Mersin: Vanloo 7, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 12, Geiselsöder 10, Burke 15, Manolya Kurtulmuş 11, Asena Yalçın 3, Juskaite 1, Sventoraite 9

1. Periyot: 18-20

Devre: 42-35

3. Periyot: 63-49

