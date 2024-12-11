İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2024 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8717
  • EURO
    36,6298
  • ALTIN
    3048
  • BIST100
    10058.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda avantajı kaptı
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda avantajı kaptı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Eurocup play-off turu ilk maçında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.

11 Aralık 2024 Çarşamba 21:57 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda avantajı kaptı
ABONE OL

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Eurocup play-off turu ilk maçında Kızılyıldız'a konuk oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Eurocup play-off turu ilk maçında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.

Başkent Belgrad'daki Zeleznik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-31 önde gitti. İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 74-52 üstün girdiği maçtan 95-72 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.