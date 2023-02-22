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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda farklı kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında deplasmanda konuğu olduğu Cadi La Seu'yu 86-61 mağlup etti.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda farklı kazandı
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İspanya'nın Cadi La Seu takımını 86-61 yendi.

Lleida kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-12 önde geçen Galatasaray Çağdaş Faktoring, devreye de 40-31 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren ve farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 69-39 önde girdiği mücadeleyi 86-61 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Mart Çarşamba günü, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

  • galatasaray çağdaş faktoring
  • FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  • Cadi La Seu

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