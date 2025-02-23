Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilos Pizza'ya konuk oldu.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 78-63 kazandı.
Müsabakanın son periyodunda ikinci kez teknik faul alan Danilos Pizza Başantrenörü Hasan Fırat Okul, hakemler tarafından diskalifiye edildi.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz, Erdoğan Çelebi
Danilos Pizza: Henderson 16, Ferda Yıldız, Cooke 5, Mompremier 19, Walker 11, Hande Çelebi 2, Yağmur Bul 4, Yağmur Kübra Taşar 6, Aysude Torcu
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 10, Ayşe Cora 12, Steinberga 12, Li 18, Vanloo 2, Gökşen Fitik 10, Jisu Park 5, Derin Erdoğan 5, Meltem Yıldızhan 4
1. Periyot: 17-20
Devre: 38-37
3. Periyot: 55-62