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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Danilos Pizza'yı 78-63 yendi.

AA23 Şubat 2025 Pazar 18:17 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilos Pizza'ya konuk oldu.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 78-63 kazandı.

Müsabakanın son periyodunda ikinci kez teknik faul alan Danilos Pizza Başantrenörü Hasan Fırat Okul, hakemler tarafından diskalifiye edildi.

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz, Erdoğan Çelebi

Danilos Pizza: Henderson 16, Ferda Yıldız, Cooke 5, Mompremier 19, Walker 11, Hande Çelebi 2, Yağmur Bul 4, Yağmur Kübra Taşar 6, Aysude Torcu

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 10, Ayşe Cora 12, Steinberga 12, Li 18, Vanloo 2, Gökşen Fitik 10, Jisu Park 5, Derin Erdoğan 5, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 17-20

Devre: 38-37

3. Periyot: 55-62

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