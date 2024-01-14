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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda galip

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ'ı 82-77'lik skorla mağlup etti.

14 Ocak 2024 Pazar 16:59 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda galip
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 82-77 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ramazan Sezer Baran, Sait Nedim Çelik

BOTAŞ: Weaver 24, Mack 12, Manolya Kurtulmuş 8, Allen 17, Reimer 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Nihal Güngör Yıldırım, Saliha Mandıracı, Ceren Taylan 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 16, Hines-Allen 20, Meltem Yıldızhan 7, Hartley 9, Vanloo 22, Büşra Akbaş 5, İnci Güçlü 3, Sude Yılmaz

1. Periyot: 15-21

Devre: 28-42

3. Periyot: 54-59

Beş faulle çıkan: 39.43 Hartley (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • BOTAŞ
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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